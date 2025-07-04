Унаслідок атак ворога на Полтавщині травмовані двоє людей

У ніч на 4 липня російська армія атакувала дронами Полтавщину. Через агресію РФ постраждали люди.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей", – написав він у телеграмі.

Травмованих людей госпіталізували.