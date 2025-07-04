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Унаслідок атак ворога на Полтавщині травмовані двоє людей

Через падіння уламків пошкоджений будинок.

Унаслідок атак ворога на Полтавщині травмовані двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: United24

У ніч на 4 липня російська армія атакувала дронами Полтавщину. Через агресію РФ постраждали люди. 

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей", – написав він у телеграмі.

Травмованих людей госпіталізували. 

  • У ніч на 4 липня, починаючи із 18:00, російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.
  • Основною ціллю росіян був Київ. За даними станом на ранок, постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.
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