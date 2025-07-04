Унаслідок атак ворога на Полтавщині травмовані двоє людей

У ніч на 4 липня російська армія атакувала дронами Полтавщину. Через агресію РФ постраждали люди.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей", – написав він у телеграмі.
Травмованих людей госпіталізували.
- У ніч на 4 липня, починаючи із 18:00, російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.
- Основною ціллю росіян був Київ. За даними станом на ранок, постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.