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"Жодного прогресу": Трамп висловив розчарування розмовою з Путіним

Відвертість без наслідків для агресора.

"Жодного прогресу": Трамп висловив розчарування розмовою з Путіним
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Коментуючи журналістам на авіабазі "Ендрюс" розмову з російським диктатором Путіним, яка відбулася у четвер, президент США Дональд Трамп несподівано визнав, що "не досягнув з ним жодного прогресу".

Республіканця запитали, чи наблизило спілкування з кремлівським лідером підписання угоди про припинення вогню в Україні. Господар Білого дому відповів, що тема російсько-української війни була не єдиною під час "досить довгої розмови", і він "не в захваті і не задоволений" тим, що стосувалося цього питання.

Також Трамп говорив з Путіним про "багато речей, серед яких про Іран". 
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