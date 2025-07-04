"Жодного прогресу": Трамп висловив розчарування розмовою з Путіним

Коментуючи журналістам на авіабазі "Ендрюс" розмову з російським диктатором Путіним, яка відбулася у четвер, президент США Дональд Трамп несподівано визнав, що "не досягнув з ним жодного прогресу".

Республіканця запитали, чи наблизило спілкування з кремлівським лідером підписання угоди про припинення вогню в Україні. Господар Білого дому відповів, що тема російсько-української війни була не єдиною під час "досить довгої розмови", і він "не в захваті і не задоволений" тим, що стосувалося цього питання.

Також Трамп говорив з Путіним про "багато речей, серед яких про Іран".