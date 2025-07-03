Деснянський райсуд Києва вперше в Україні визнав факт спільного проживання одностатевої пари як подружжя

Деснянський райсуд Києва вперше в Україні суд визнав факт спільного проживання одностатевої пари як подружжя

Деснянський райсуд Києва встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю, таким чином визнавши наявність шлюбних відносин між ними. Це рішення набуде законної сили 10 липня.

Про це повідомила всеукраїнська ЛГБТ-організація “Інсайт”.

Зазначається, що це перше подібне рішення в українській судовій практиці.

“Зорян Кісь з 25.06.2024 р. перебуває на дипломатичній службі за кордоном. Його партнеру Тимуру Левчуку, з яким вони проживають разом з 2013 року, було відмовлено у праві супроводу як члену сім’ї”, - йдеться у повідомленні.

В 2017 році пара провела цивільну церемонію в Україні, а у 2021 офіційно уклала шлюб у США.

Втім, МЗС відмовилось визнати їх членами однієї сім’ї, і через це чоловіки звернулися до суду.

У вересні 2024 року Деснянський суд Києва відмовив у відкритті провадження, це рішення підтримала апеляційна інстанція.

12 лютого 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та направив справу на новий розгляд.

7 травня 2025 року Деснянський суд відкрив провадження.

10 червня 2025 року суд ухвалив рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю (фактичних шлюбних відносин).

Наявність шлюбних відносин між чоловіками було встановлено на основі спільного проживання, бюджету, придбаного разом майна, тривалих стосунків і взаємної підтримки.

Зазначається, що при прийнятті рішення суд спирався не лише на ст. 21 Конституції України, а й на практику Європейського суду з прав людини, який неодноразово підкреслював, що держава зобов’язана забезпечити правовий захист і повагу до сімейного життя одностатевих пар.

“Це рішення створює важливий прецедент у справі правового визнання одностатевих стосунків в Україні. На тлі відсутності законодавчо закріплених інститутів (реєстрованих партнерств чи шлюбів), судове визнання факту сімейних відносин – це наразі єдиний інструмент захисту прав таких пар”, - зауважили в “Інсайті”.