Подія відбулася без суттєвих інцидентів, попри спроби перешкод з боку правих активістів.

У центрі Будапешта пройшов заборонений ЛГБТ-прайд, який зібрав десятки тисяч учасників, передають місцеві медіа.

Подія відбулася без суттєвих інцидентів, попри спроби перешкод з боку правих активістів.

Хода стартувала біля мерії міста, серед учасників – мер Будапешта Гергей Карачонь, дипломати, а також екоактивістка Грета Тунберг.

Через заходи безпеки маршрут частково змінили. Поліція розділила учасників прайду та контракцій, однак не втручалася радикально. Було зафіксовано лише дрібні провокації.

На завершенні маршу виступили мери європейських столиць, які висловили підтримку угорській ЛГБТ-спільноті.

Попри заборону з боку влади, мер оголосив подію муніципальним заходом. Єврокомісія та понад 30 країн закликали Будапешт не перешкоджати мирному зібранню. Прем’єр Орбан заявив, що, хоча поліція має повноваження зупинити ходу, цього не робитиме.

Фото: EPA/UPG