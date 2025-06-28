​Штайнмаєр: Німеччині слід уникати конфлікту з МКС щодо ордера на арешт Нетаньягу

За його словами, це заклик не ігнорувати міжнародне право, а уникати його перевірки в цьому випадку.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що міжнародний правопорядок має бути частиною німецької ідентичності, але запропонував Берліну уникнути потенційного конфлікту країни з Міжнародним кримінальним судом щодо ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, виданого МКС.

Як пише Politico, про це сказав Штайнмаєр в радіоінтерв'ю Deutschlandfunk.

"Це заклик не ігнорувати міжнародне право, а уникати його перевірки в цьому випадку", – сказав Штайнмаєр.

В інтерв'ю Штайнмаєра запитали про можливість того, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проігнорує ордер на арешт Нетаньягу, виданий Міжнародним кримінальним судом. Після перемоги на виборах у Німеччині на початку цього року Мерц заявив, що Берлін "знайде способи та засоби, щоб він відвідав Німеччину та виїхав звідти без арешту".

Ордер на арешт Нетаньягу виданий Міжнародним кримінальним судом за скоєння воєнних злочинів, зокрема використання голоду як засобу ведення війни, та злочинів проти людяності. Ордер означає, що країни, які підтримують МКС, включаючи Німеччину, зобов'язані заарештувати ізраїльського прем'єра, якщо він перетне їхні кордони.