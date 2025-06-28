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​Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у зґвалтуванні, секснасильстві та тілесних ушкодженнях

Розслідування було багатомісячним, і воно стосувалося "двозначної кількості" імовірних жертв. 

​Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у зґвалтуванні, секснасильстві та тілесних ушкодженнях
Маріус Борг Хейбі (ліворуч) та норвезька кронпринцеса Метте-Маріт
Фото: EPA/UPG

Поліція Осло оголосила звинуватила 28-річного Маріуса Борга Хейбі, старшого сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та тілесних ушкодженнях.

Як пише АР, розслідування було багатомісячним, і воно стосувалося "двозначної кількості" імовірних жертв. 

Хейбі, який є пасинком спадкоємця престолу, кронпринца Хокона, перебуває під пильною увагою з моменту його неодноразових арештів у 2024 році за звинуваченнями у зґвалтуванні, заподіянні тілесних ушкоджень та матеріальної шкоди.

Прокурор поліції Осло Андреас Крушевський заявив, що Хейбі співпрацював зі слідством, а докази у справі отримані із таких джерел, як текстові повідомлення, покази свідків та поліцейські обшуки.

Загалом розслідують один випадок зґвалтування за участю статевого акту та два випадки зґвалтування без нього, чотири випадки сексуального насильства та два випадки тілесних ушкоджень.

"Я не можу вдаватися в подробиці щодо кількості жертв у цій справі, окрім підтвердження того, що це двозначне число", – сказав він.

Адвокат обвинуваченого заявив, що Хейбі "абсолютно серйозно ставиться до звинувачень, але не визнає жодних правопорушень у більшості випадків, особливо у справах, що стосуються сексуального насильства та домагань".

Пресслужба палацу повідомила, що "справа розглядається через правову систему та відповідає звичайним процедурам". 

Хейбі залишається на волі до можливого судового розгляду та має право на презумпцію невинуватості, доки суд не ухвалить інше рішення.

Раніше він жив з королівською парою та їхніми двома дітьми, принцесою Інгрід Александрою та принцом Сверре Магнусом, але зараз мешкає в окремому будинку неподалік.
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