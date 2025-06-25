Норвегія виділяє Україні $644 мільйони на дрони і безпілотні технології

Уряд Норвегії виділяє понад $644 мільйони для України на закупівлю безпілотників та їх технологій в українських і європейських виробників.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті норвезького уряду, пише "Укрінформ".

"Безпілотники відіграють життєво важливу роль у боротьбі України за самозахист. Вони важливі як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на лінії фронту. Внесок Норвегії значно посилить спроможність України здійснювати необхідне спостереження та операції за допомогою безпілотників", – зазначає прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Це перша масштабна закупівля безпілотників від іноземних виробників.

Цей крок відповідає одній із цілей, покладених в основу рішення, прийнятого у березні цього року Стортингом (парламентом) про збільшення підтримки України до 2025 року на 50 мільярдів норвезьких крон.

"Фінансування закупівлі безпілотників допоможе розбудувати незалежний український потенціал стримування, що також буде важливим після досягнення потенційної мирної угоди", – сказав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

Він запевнив, що Осло продовжить спрямовувати підтримку на морську безпеку, протиповітряну оборону, безпілотники та автономні системи, а також надаватиме пріоритетну увагу підтримці закупівель оборонного обладнання в українських виробників та Північно-Балтійському співробітництву в оснащенні та підготовці нових українських військових підрозділів.