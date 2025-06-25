Додаткові 412 млрд грн на Сили оборони: уряд підготував зміни до Держбюджету на цей рік

З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

За перші 5 місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн. Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету, повідомив під час засідання Кабміну Денис Шмигаль.

Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то уряд виділив на армію та безпеку на 34% більше коштів.“Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою”, – сказав Шмигаль.

Сьогодні уряд приймає законопроєкт щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік:

Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Пропонуємо більше 100 млрд грн спрямувати на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі.

6,3 млрд грн плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

“Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків – це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень”, – сказав Шмигаль.