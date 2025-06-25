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СБУ заочно оголосила підозру розробнику навігації для російських ракет

Олег Борсук раніше працював на оборонному заводі в Черкаській області, але потім переїхав до РФ.

СБУ заочно оголосила підозру розробнику навігації для російських ракет
Олег Борсук
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру в держзраді інженеру Олегу Борсуку, який після переїзду до Росії у 2009 році став ключовим розробником супутникової навігації для крилатих і балістичних ракет, зокрема «Іскандерів», «Калібрів», Х-101 та Х-59.

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За даними слідства, Борсук раніше працював на оборонному заводі в Черкаській області, а у 2009 році виїхав до РФ, де обійняв керівну посаду в конструкторському бюро «Навіс». Торік під його керівництвом було виготовлено понад 3 тисячі навігаційних блоків, які росіяни використовують для ударів по Україні.

Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Через перебування фігуранта на території РФ тривають заходи для його притягнення до відповідальності.
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