Служба безпеки завершила досудове розслідування стосовно двох зрадників, які намагалися передати ворогу новітні розробки оборонно-промислового комплексу України.

Розслідування встановило, що двоє провідних інженерів-конструкторів оборонного заводу діяли окремо один від одного та були дистанційно завербовані кадровими співробітниками фсб. Їх особи вже встановлено Службою безпеки.

Для вербування агентів окупанти задіяли їх спільного знайомого, який раніше працював на згаданому заводі, а зараз проживає в Росії та підтримує війну проти України.

За даними слідства, один із агентів, за завданням кураторів, намагався переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва газотурбінних двигунів.

Щоб «замітати свої сліди», агент створив новий поштовий обліковий запис та регулярно видаляв всі повідомлення після кожного сеансу зв’язку з куратором.

Іншому агенту ФСБ доручило отримати дані про обсяги державних оборонних замовлень на підприємстві оборонно-промислового комплексу регіону.

Поряд з цим ворога також цікавили локації підрозділів Сил оборони України та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Щоб отримати розвіддані, агент регулярно об’їжджав місцевість на своєму авто та шукав відповідні локації, а також «втемну» випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, поетапно задокументувала їх злочини і затримала у власних помешканнях.

Під час обшуків у зловмисників вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Обидва фігуранти підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.