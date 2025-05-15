Стамбул-2: чи вдасться домовитися про мирну угоду цього разу?

Оглядачі третю добу наввипередки припускають, що Путін приїде до Стамбула, якщо там буде Трамп – а Трамп буде там, якщо приїде Путін. Тим часом важливіше інше. Про «Стамбульський мир» наразі не йдеться – але чи вдасться в Стамбулі-2025 зробити крок до припинення вогню й укладення прийнятної для України мирної угоди?

Відомо, що в Стамбулі будуть спецпосланці президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог, а також держсекретар США Марко Рубіо. Росію, за даними джерела The Washington Post, представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Проте увечері 14 травня з’явилася дещо інша інформація щодо складу російської делегації .

Президент США Дональд Трамп зі свого боку наголосив, що Україна мусить «негайно» погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині. Зопалу Трамп висловив бажання бути присутнім на цій зустрічі, щоправда, пізніше зазначив, що не знає, де буде в день переговорів.

Цікаво, що Путін сам призначив дату і місце зустрічі. Після саміту «Коаліції охочих» у Києві він запропонував відновити " прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі.

Стамбул-2022

У березні-травні 2022 року не вдалося.

Фото: ОПУ Перемовини в Стамбулі, Туреччина, 30 березня 2022.

Перемовини з росіянами велися чи не з перших днів повномасштабного вторгнення. Учасник перемовної групи, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не раз заявляв, що позиції України в діалозі з Росією незмінні: припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки. Перемовники також натякали, що сторони от-от домовляться про зустріч безпосередньо президентів Володимира Зеленського і Путіна. Як бачимо, за більш як три роки ситуація майже не змінилася.

Навіть коли вже було відомо про трагедію Бучі, Володимир Зеленський знову заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, хоча вона може й не відбутися. Він зазначив, що пробачити дії російських окупантів в Україні неможливо. "Кожна така трагедія, кожна така "Буча" битиме просто тобі по руках щодо тих чи інших перемовин. Все одно треба знаходити можливості щодо таких кроків", - сказав Зеленський.

Однак 17 травня 2022 року Михайло Подоляк підтвердив інформацію російської сторони про те, що процес переговорів між Україною та РФ припинено. Згодом повідомили, що переговорний процес призупинений у політико-дипломатичній частині, але триває в гуманітарній, тобто щодо обміну полоненими, гуманітарних коридорів, спроб евакуації.

А от у липні 2022-го домовитися з Росією – щоправда, не прямі, а за посередництва Туреччини і ООН – вдалося. Йшлося про розв'язання проблеми заблокованого росіянами експорту зерна. Експорт зернових із трьох портів Чорного моря було відновлено – Росія пообіцяла надати доступ до цих портів і не нападати на судна зі збіжжям.

У жовтні 2022-го Володимир Зеленський своїм указом констатував неможливість проведення переговорів з Путіним. Як з’ясувалося нещодавно, на самого Зеленського дія указу не поширювалася, чим він і скористався, заявивши про готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі.

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський під час пресконференції

Потім на тему перемовин було ще чимало заяв – категоричних і не дуже. Про це можна прочитати зокрема в нашій пубілкації Усе, що потрібно знати про переговори з Росією.

Двома роками пізніше видання The New York Times опублікувало проєкти трьох документів, які нібито обговорювали Україна і Росія в Стамбулі, зокрема, проєкт мирного договору від 17 березня 2022 року (англійський переклад, який Україна надала тоді західним урядам, комюніке за підсумками консультацій у Стамбулі 29 березня 2022 року та проєкт договору від 15 квітня 2022 року).

Перший проєкт від 17 березня був фактично ультиматумом Росії і передбачав, що Крим залишиться під російською окупацією, як і захоплені частини Донецької та Луганської областей. При цьому Україна мала б закріпити позаблоковий статус і не розміщувати на своїй території іноземних військових баз і контингентів та скасувати всі обмеження щодо використання російської мови. Також наша держава мала погодитися на скорочення обмеження чисельності Збройних сил та кількості озброєння і взяти зобов'язання не розвивати ракетне озброєння.

У ході перемовин у Стамбулі 29 березня, на тлі певних успіхів України на полі бою Росії послабила окремі свої вимоги, зазначало видання.

Фото: змі окупантів Переговори між Україною та Росією у Стамбулі, 29 березня 2022 року

Раніше переговорники від України розповідали LB.ua, що основним завданням української делегації було затягування часу: “Ми мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти, – розповідав один з них. – Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.

Наприкінці 2024-го року Володимир Зеленський заявив, що "стамбульські угоди" існують лише в "старечих фантазіях" Путіна. За словами Зеленського, це були не угоди, а ультиматум Росії щодо капітуляції України.

Загадкові отруєння та вбивство

Для широкого загалу досі лишається загадкою роль у перемовинах у Стамбулі в 2022 році російського олігарха Романа Абрамовича. Наприкінці березня 2022-го видання The Wall Street Journal стверджувало, що президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові радив президенту США Джозефу Байдену почекати з розробленими Мінфіном США санкціями проти олігарха, позаяк той може «виявитися важливим посередником у перемовинах з Росією».

Інформацію про можливе отруєння членів української делегації та Абрамовича під час переговорів Михайло Подоляк назвав "спекулятивними конспірологічними версіями, які мають тиснути на делегації і заважати концентруватись на суті, а не на формі".

У квітні "отруєний" Абрамович навіть приїжджав до Києва.

Ще однією загадкою стало вбивство учасника українсько-російських переговорів Дениса Кірєєва. Деякі подробиці розкрив у інтерв'ю Радіо Свобода начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, Кірєєв перед вбивством перебував у його кабінеті та звідти поїхав на зустріч з представниками СБУ в супроводі офіцерів внутрішньої безпеки. Його затримали співробітники "Альфи" за 200 м від центральної будівлі СБУ. Кірєєва пересадили у мікроавтобус, після чого його тіло знайшли за кілька кварталів.

Буданов наголосив, що після цього мав розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим, але не отримав відповідей на запитання про Кірєєва.

Як заявив очільник ГУР, він особисто знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, відкидає категорично. Керівник розвідки також підтвердив, що Кірєєв був співробітником ГУР.

Сподіватимемося, Стамбул-2025 обійдеться принаймні без таких ексцесів.

Фото: TASS Прапори України, Росії та Туреччини в залі перемовин у Стамбулі, 2022 року

Стамбул-2025

Про те, що відбувається навколо «мирних перемовин» зараз, можна також прочитати в нашому матеріалі Консультації США та Росії, угода про надра, зневажений ЄС та ігри Китаю. Що відбувається навколо перемовин про закінчення війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у розмові з Le Monde зазначив, що Президент України Володимир Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту. І це стане чітким сигналом для світу, що Росія не бажає миру та не готова до серйозних переговорів. За словами Єрмака, Україна готова до будь-якого діалогу, але з умовою повного і безумовного припинення вогню.

Цю позицію підтримують і європейські партнери України, представники яких теж мають бути в Стамбулі.

Проте...

російські пропагандистські ресурси повідомили увечері 14 травня, що Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині.

За їхніми даними, делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський, який був головою російської делегації у 2022 році.

Також до її складу увійдуть:

Михайло Галузін — заступник глави МЗС Росії,

Ігор Костюков — начальник Головного управління Генштабу Росії (воєнна розвідка)

Олександр Фомін — заступник міністра оборони РФ.

Фото: змі окупантів Очільник делегації РФ на перемовинах з Україною Володимир Мединський ( в центрі) в Стамбулі, 2022 рік

Мединський, Фомін і Галузін брали участь у переговорах у Стамбулі у 2022 році. І це свідчить про те, що Путін дотримується своєї заяви від 11 травня про “поновлення переговорів” у Туреччині, які нібито українська влада “перервала” у 2022 році.

Крім того, такий склад делегації свідчить, що Путін відкинув пропозицію Зеленського про зустріч в Стамбулі, на яку збирався приїхати й Трамп.

Що далі?

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною. Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на американського чиновника після того, як російський диктатор Путін оголосив про склад російської делегації.

За кілька годин до цього спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив журналістам під час візиту до столиці Катару Дохи 14 травня, що він і держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо поїдуть на російсько-українську зустріч до Стамбула не в четвер, 15 травня, як пропонував президент РФ Володимир Путін, а в п’ятницю, 16 травня.

Як діятиме Україна далі — поки що невідомо. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав: “Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні…”