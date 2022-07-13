У Стамбулі відбулися переговори представників України, Росії, Туреччини і ООН щодо розв'язання проблеми заблокованого росіянами експорту зерна. Про початок перемовин повідомило AFP із посиланням на турецького посадовця.

Оновлення. Перемовини в Стамбулі завершено, пише The Guardian з посиланням на міноборони Туреччини.

До складу делегацій від країн увійшли військові посадовці. Зустріч тривала близько 90 хвилин, її результати поки невідомі, додає New York Times.

#BREAKING Russia and Ukraine delegations start grain talks in Istanbul: Turkish official pic.twitter.com/Ro6jrvsOEy — AFP News Agency (@AFP) July 13, 2022

Це перші переговори зі залученням ООН і Туреччини між делегаціями України і РФ щодо зерна.

Міністр закордонних справ Туреччини Хулусі Акар говорив, що перемовини сфокусуються на "безпечному відвантаженні на міжнародні ринки зерна, що зберігається в портах України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що переговори щодо розблокування експорту українського зерна перебувають у фінальній фазі. Все залежить від рішення РФ.

Росіяни не тільки блокують вивезення зерна з українських морських портів, що загрожує голодом 19 мільйонам людей в різних країнах світу, і навіть не тільки крадуть це зерно і продають як своє, а й умисно палять в Україні зерносховища й поля.

Позиція Туреччини щодо українського зерна доволі неоднозначна: Анкара допомагає Україні в перемовинах з росіянами, але водночас вона відпустила вантажне судно під російським прапором "Жибек Жолі" з краденим в Україні зерном. За даними журналістів "Схем", російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані.

В українських портах на вивезення очікують 22 мільйони тонн зерна.