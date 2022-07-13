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У Стамбулі відбулися переговори України, Росії, Туреччини і ООН щодо зерна (оновлено)

Зустріч тривала близько 90 хвилин. 

У Стамбулі відбулися переговори України, Росії, Туреччини і ООН щодо зерна (оновлено)
Фото: Twitter / Міністерство оборони Туреччини.

У Стамбулі відбулися переговори представників України, Росії, Туреччини і ООН щодо розв'язання проблеми заблокованого росіянами експорту зерна. Про початок перемовин повідомило AFP із посиланням на турецького посадовця.

Оновлення. Перемовини в Стамбулі завершено, пише The Guardian з посиланням на міноборони Туреччини. 

До складу делегацій від країн увійшли військові посадовці. Зустріч тривала близько 90 хвилин, її результати поки невідомі, додає New York Times.

Це перші переговори зі залученням ООН і Туреччини між делегаціями України і РФ щодо зерна.

Міністр закордонних справ Туреччини Хулусі Акар говорив, що перемовини сфокусуються на "безпечному відвантаженні на міжнародні ринки зерна, що зберігається в портах України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що переговори щодо розблокування експорту українського зерна перебувають у фінальній фазі. Все залежить від рішення РФ. 

Росіяни не тільки блокують вивезення зерна з українських морських портів, що загрожує голодом 19 мільйонам людей в різних країнах світу, і навіть не тільки крадуть це зерно і продають як своє, а й умисно палять в Україні зерносховища й поля. 

Позиція Туреччини щодо українського зерна доволі неоднозначна: Анкара допомагає Україні в перемовинах з росіянами, але водночас вона відпустила вантажне судно під російським прапором "Жибек Жолі" з краденим в Україні зерном. За даними журналістів "Схем", російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані.

В українських портах на вивезення очікують 22 мільйони тонн зерна. 

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