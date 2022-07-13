Уряд Німеччини оприлюднив перелік зброї, наданої Україні

У рамках бюджету на 2022 рік кошти на ініціативу з модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро.

Уряд Німеччини оприлюднив повний список систем озброєння, техніки, іншої летальної та нелетальної допомоги, переданої Україні для протистояння Російській Федерації.

Відповідний документ розміщений на офіційному сайті федерального уряду.

"У рамках бюджету кошти на ініціативу з модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені насамперед для України", - йдеться в повідомленні.

Так, допомога Україні включає, зокрема:

3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;

14,0 тис. протитанкових мін;

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;

2700 переносних зенітно-ракетних комплексів «СТРІЛА»;

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);

21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;

50 протибункерних ракет;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;

100 тисяч ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;

350 тис. інших детонаторів;

10 500 снарядів калібру 155 мм;

10 протидронових гармат;

14 протидронових датчиків і генераторів завад;

100 автоінжекторних пристроїв;

28 000 бойових касок;

15 палет військового обмундирування;

280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

100 наметів;

12 генераторів;

6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 захисних окулярів;

радіочастотна система;

3000 польових телефонів;

польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);

353 окулярів нічного бачення;

4 електронні засоби боротьби з дронами;

165 польових біноклів;

медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки);

38 лазерних далекомірів;

дизельне пальне та бензин (поставки тривають);

10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

500 медичних сіток;

402 000 попередньо розфасованих військових страв готові;

запчастини для МіГ-29;

30 автомобілів.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч зі своєю німецькою колегою Крістін Ламбрехт. Вони обговорили надання Німеччиною озброєння Україні яке зміцнить нашу обороноздатність.

Резніков подякував Німеччині за підтримку, та запевнив, що невдовзі чекає на гарні новини.