Швеція перерахувала для ЗСУ майже 578 млн шведських крон

Це вже другий переказ коштів від цієї держави.

Швеція перерахувала на потреби Збройних Сил України 577,7 млн шведських крон (в еквіваленті - майже 1,7 млрд гривень).

Про це повідомили в Національному банку України.

Переказ відбувся ще 6 липня.

Це вже друга транзакція від Швеції на спецрахунок для ЗСУ.

За інформацією НБУ, перша пожертва в розмірі 500 млн шведських крон надійшла 3 березня.

"Це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку Збройних Сил України у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення", - підкреслили в Нацбанку.

Станом на 12 липня на спеціальний рахунок із дня відкриття на потреби українського війська було перераховано 19,7 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо, майже 10 млрд грн надійшло до держбюджету від нинішнього продажу військових облігацій.

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на $49 млн. Українські захисники отримають протитанкове озброєння.