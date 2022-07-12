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Швеція перерахувала для ЗСУ майже 578 млн шведських крон

Це вже другий переказ коштів від цієї держави.

Швеція перерахувала для ЗСУ майже 578 млн шведських крон
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Швеція перерахувала на потреби Збройних Сил України 577,7 млн шведських крон (в еквіваленті - майже 1,7 млрд гривень).

Про це повідомили в Національному банку України.

Переказ відбувся ще 6 липня. 

Це вже друга транзакція від Швеції на спецрахунок для ЗСУ.

За інформацією НБУ, перша пожертва в розмірі 500 млн шведських крон надійшла 3 березня.

"Це була одна з перших значних сум, що надійшла на підтримку Збройних Сил України у шведських кронах одним платежем від початку російського вторгнення", - підкреслили в Нацбанку.

Станом на 12 липня на спеціальний рахунок із дня відкриття на потреби українського війська було перераховано 19,7 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо, майже 10 млрд грн надійшло до держбюджету від нинішнього продажу військових облігацій.

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на $49 млн. Українські захисники отримають протитанкове озброєння.

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