Рада ЄС підтримала пропозицію надати Україні 1 млрд допомоги

Це дасть нашій країні необхідні кошти для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури.

Рада Європейського Союзу затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Рішення було ухвалено в рамках засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

"Сьогодні Рада вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі EUR1 млрд", йдеться в повідомленні.

Разом із надзвичайною макрофінансовою допомогою у розмірі 1,2 млрд євро, яку було виділено раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС Україні з початку війни тепер сягає 2,2 млрд євро.

"Очікується, що найближчими місяцями вона ще більше збільшиться. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи рішення, міністр фінансів Чехії, який наразі головує в ЄС, Збинек Станюра сказав: "Продовження матеріальної та фінансової допомоги - не варіант, а наш обов'язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро. Це дасть Україні необхідні кошти для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури".

Раніше 7 липня цю пропозицію підтримав Європарламент.

Нагадаємо, 1 липня Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на 1 млрд євро. Це перша частина виключного пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, оголошеного Комісією 18 травня та схваленого Європейською радою у рамках саміту 23-24 червня 2022 року.

Ця пропозиція - частина надзвичайних зусиль ЄС спільно з міжнародним співтовариством допомогти Україні у вирішенні невідкладних фінансових потреб після повномасштабного військового вторгнення Росії.

Ця допомога доповнить вже надану ЄС підтримку, яка включає екстрену позику макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, виплачену в першій половині року. Отже, сума підтримки України з початку війни становитиме до 2,2 млрд євро і може сягнути 10 млрд євро, коли пакет надзвичайної допомоги Україні почне діяти в повному обсязі.