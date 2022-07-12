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Перші військові Армії дронів розпочали навчання

Захисники України відпрацьовують справжні польотні завдання, які виконуватимуть на фронті.

Перші військові Армії дронів розпочали навчання
Фото: Мінцифри

В Україні розпочалось навчання для операторів Армії дронів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Стартувало навчання перших 150 операторів Армії дронів у школі Дронаріум", – написав він у Telegram-каналі.

Міністр розповів, що під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами, а також інші задачі, які виконуватимуть на фронті.

"Усе можливо завдяки вам! Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт. Відправити власний дрон чи донат можна на UNITED24", – додав Федоров.

Нагадаємо, проєкт стартував 2 липня. За декілька днів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень. А днями Федоров повідомив, що першу партію з Армії дронів уже відправили на фронт.

Також на початку липня Мінцифри повідомило про підписання із Світовим конгресом українців (СКУ) меморандуму про співпрацю в рамках проєкту "Армія дронів", що передбачає закупівлю безпілотників, які допоможуть ЗСУ моніторити близько 2 470 км лінії фронту. Очікується, що пріоритетом Армії дронів буде – оборона та розмінування.

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