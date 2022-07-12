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Портнов у червні виїхав з України, – "Схеми"

За даними журналістів, 3 червня він перетнув кордон з Угорщиною. 

Портнов у червні виїхав з України, – "Схеми"
Фото: portnov.com.ua

Колишній перший заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов під час воєнного стану виїхав з України. 

3 червня його випустили через пропускний пункт у Закарпатській області, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми" з посиланням на три джерела.

За словами співрозмовників видання, Портнов поїхав до Угорщини через автомобільний пункт пропуску "Тиса".

Журналісти запитали в Держприкордонслужби, на якій підставі 48-річний Портнов виїхав з України, в той час як чоловікам обмежено виїзд, якщо вони не досягли 60-річного віку. У ДПСУ відповіли, що не нададуть відповіді, бо "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України «Про захист персональних даних»".

Крім цього, журналісти звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджується діяльність Андрія Портнова, зокрема його звʼязки з Росією. 

Виїжджати за кордон під час дії воєнного стану чоловікам 18-60 років дозволено тільки у вичерпній кількості випадків. 

Портнов перебуває під американськими санкціями за культивування широких звʼязків з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво. У США заявили, що він був достовірно звинувачений у використанні свого впливу на доступ до рішень у судах України та підриву зусиль щодо реформ. Він намагався контролювати українське правосуддя і прагнув посадити на вищі посади лояльних до нього людей

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