Окупанти підтвердили смерть колаборанта Юнакова внаслідок підриву авто на Харківщині

Призначений окупантами "голова" так званої адміністрації Великого Бурлука Харківської області загинув внаслідок вибуху його машини.

Інформацію про це з посиланням на окупаційну "адміністрацію" оприлюднило прокремлівське російське державне інформаційне агентство.

Про загибель Юнакова вчора у Телеграм неофіційно повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголошував, що інформація потребує уточнень.

"У Великому Бурлуці на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався у авто біля місцевої адміністрації", – писав він.

Окупанти стверджують, що під авто юнакова невідомі "диверсанти" підклали саморобний вибуховий пристрій.

Вибухи в авто колаборантів трапляються і на інших тимчасово окупованих територіях. Наприклад, наприкінці червня підірвали авто з народним депутатом Олексієм Ковальовим, який працює на російських військових і має підозру в державній зраді. Він вижив.