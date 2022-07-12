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Українські військові показали, як працюють по окупантах гаубиці M777

Артилеристи уміло вправляються з новою зброєю.

Українські військові показали, як працюють по окупантах гаубиці M777
Скріншот відео
Фото: ОК "Південь" у Facebook

ЗСУ показали, як б'ють по російських окупантах з гаубиць М777.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що американські гаубиці здатні стріляти високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км.

З використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв км. M777 має цифрову систему управління вогнем.

"Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів, поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", – говорять в ОК “Південь”.

Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня. 

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