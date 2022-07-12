Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн, - Пентагон

Четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков обговорили порядок денний наступної контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Також вони обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та НАТО Україні через формат UDCG.

Крім того, Ллойд Остін надав Резнікову оновлену інформацію про безпекову допомогу США Україні, включаючи новий пакет на 400 мільйонів доларів, оголошений 8 липня. В свою чергу, Олексій Резніков надав оновлену інформацію про ситуацію на місці.

Нагадаємо, США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включаючи чотири ракетні системи HIMARS.