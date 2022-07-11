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Зеленський присвоїв польському Перемишлю відзнаку "Місто-рятівник"

Це вже друге місто, яке отримує таку нагороду. Першим став Жешув.

Зеленський присвоїв польському Перемишлю відзнаку "Місто-рятівник"
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Перемишлю (Польща) відзнаки "Місто-рятівник".

Про це йдеться на сайті глави держави.

Перемишль відзначили цією нагородою за "виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".

В Офісі Президента підкреслили, що Перемишль став другим після польським містом, яке отримало таку відзнаку. Першим став Жешув.

Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання "Місто-рятівник".

Польща готова прийняти на навчання ще 200 тисяч дітей з України.

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