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Розміновувати завод ім. Ілліча в Маріуполі будуть тільки мешканці міста

Росіяни більше не будуть залучені до розмінування підприємства, щоб зберегти особовий склад.

Розміновувати завод ім. Ілліча в Маріуполі будуть тільки мешканці міста
Фото: EPA/UPG

Через підрив російських саперів на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча 9 липня окупаційна влада міста вирішила проводити розбір і розчищення заводу виключно працівниками із Маріуполя.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Задля активізації та збільшення кількості маріупольців на цих роботах надано команду поширювати плітки: “завод купили китайці, зараз працюєте безкоштовно, щоб вони могли почати роботи і одразу всіх, хто був на завалах, беруть на високу зарплату”, – розповів він.

Андрющенко додав, що росіяни більше до процесу розмінування долучені не будуть задля збереження особового складу.

“Перекладаючи на людську мову – маріупольців просто не шкода, а спеців з російської армії та МЧС треба берегти”, – написав він.

Нагадаємо, на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча підірвались на міні з різним ступенем ушкоджень вісім цивільних осіб, мешканців Маріуполя. 

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