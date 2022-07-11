Нині Нацбанк України ввів в обіг пам'ятні монети "В єдності – сила". Це перші монети, які установа вводить в обіг під час війни.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"В єдності – сила" започатковують нову серію монет - "Безсмертна моя Україно".

"Аверс пам’ятних монет "В єдності – сила" відтворений за мотивами ескізу "Єдність – сила" авторства Аліни Малюти, який увійшов до п’яти кращих ескізів за підсумками відкритого голосування на кращий ескіз, що проводив Національний банк у квітні цього року. Реверс – за мотивами ескізу "Допомога країн-партнерів" авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі", - розповіли в Нацбанку.

Фото: НБУ

Номінал монет - 5 і 10 грн. 10-гривневі виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 5 000 штук. 5-гривневі - з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 250 000 штук (зокрема до 75 000 у 2022 році в сувенірній упаковці).

На аверсі пам'ятних монет у центрі розмістили малий Державний Герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі – попарно з’єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою.

На реверсі вгорі розмістили півколом написи двома мовами – В єдності – сила/In unity strength. Під написами – стилізована композиція з кольорових 15 держав, які допомагають Україні в боротьбі з російським агресором. Серед них: Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

Представники 12 країн взяли участь під час презентації монет.

Фото: НБУ

"Відключення ключових банків росії від SWIFT, призупинення її членства та обмеження доступу до участі в заходах та проєктах міжнародних фінансових організацій, заборона розрахунків у рублях, призупинення надання послуг найбільшими торговельно-інформаційними платформами Refinitiv та Bloomberg L. P. в росії та білорусі, укладання угод щодо обміну готівкової гривні з низкою європейських центробанків та багато інших заходів крок за кроком впевнено наближають перемогу України. Ми щиро вдячні за підтримку нашим міжнародним партнерам та прагнемо увіковічнити їх зусилля і нашу вдячність у пам’ятних монетах, які ми сьогодні з радістю презентуємо", - підкреслив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Нагадаємо, Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні. А в США випустили колекційну монету "Острів Зміїний".