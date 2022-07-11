Нині Нацбанк України ввів в обіг пам'ятні монети "В єдності – сила". Це перші монети, які установа вводить в обіг під час війни.
Про це йдеться на сайті НБУ.
"В єдності – сила" започатковують нову серію монет - "Безсмертна моя Україно".
"Аверс пам’ятних монет "В єдності – сила" відтворений за мотивами ескізу "Єдність – сила" авторства Аліни Малюти, який увійшов до п’яти кращих ескізів за підсумками відкритого голосування на кращий ескіз, що проводив Національний банк у квітні цього року. Реверс – за мотивами ескізу "Допомога країн-партнерів" авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі", - розповіли в Нацбанку.
Номінал монет - 5 і 10 грн. 10-гривневі виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 5 000 штук. 5-гривневі - з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 250 000 штук (зокрема до 75 000 у 2022 році в сувенірній упаковці).
На аверсі пам'ятних монет у центрі розмістили малий Державний Герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі – попарно з’єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою.
На реверсі вгорі розмістили півколом написи двома мовами – В єдності – сила/In unity strength. Під написами – стилізована композиція з кольорових 15 держав, які допомагають Україні в боротьбі з російським агресором. Серед них: Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.
Представники 12 країн взяли участь під час презентації монет.
"Відключення ключових банків росії від SWIFT, призупинення її членства та обмеження доступу до участі в заходах та проєктах міжнародних фінансових організацій, заборона розрахунків у рублях, призупинення надання послуг найбільшими торговельно-інформаційними платформами Refinitiv та Bloomberg L. P. в росії та білорусі, укладання угод щодо обміну готівкової гривні з низкою європейських центробанків та багато інших заходів крок за кроком впевнено наближають перемогу України. Ми щиро вдячні за підтримку нашим міжнародним партнерам та прагнемо увіковічнити їх зусилля і нашу вдячність у пам’ятних монетах, які ми сьогодні з радістю презентуємо", - підкреслив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.
Нагадаємо, Банк Естонії розпочав продаж монети, яка присвячена Україні. А в США випустили колекційну монету "Острів Зміїний".