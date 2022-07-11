“Дякую, що поруч з нами і за нас!”

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися сьогодні в Києві.

Про це президент повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський зазначив, що Нідерланди входять до першої десятки країн за наданою Україні підтримкою.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

"За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави. Дякую, що поруч з нами і за нас!", – написав глава держави.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

За словами Зеленського, Україна та Нідерланди однаково бачать необхідність захищати права і свободи людей. І поки Росія намагається все це зруйнувати, "ми повинні працювати для ще більшого посилення санкцій проти російського тероризму".

“Вдячний Марку Рютте за наші конструктивні переговори, рішення надати Україні додаткове важке озброєння, підтримку нашого кандидатства в члени ЄС. Дякуємо! Для нас це справді дуже важливо”, – підсумував президент України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває сьогодні з робочим візитом в Україні. Нідерландський прем'єр відвідав Ірпінь.