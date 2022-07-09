США нададуть Україні 360 млн доларів гуманітарної допомоги

Йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, екстреної медичної допомоги.

Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" у суботу, 9 липня, оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.

Нагадаємо, США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включаючи чотири ракетні системи HIMARS.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за новий пакет оборонної допомоги.