Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі

Образився на колег, які не хотіли з ним зустрічатися і фотографуватися та ще й весь час говорили про агресію Росії в Україні?

Сергій Лавров достроково залишає зустріч міністрів закордонних справ "Великої двадцятки" на Балі — не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня. За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, Лавров проведе двосторонні переговори, потім звернеться до преси і поїде.

Звичайно ж, Захарова, сам Лавров або його заступник Сергій Рябков заявлять, що так і планувалося, і відмова західних дипломатів включно із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном разом із Лавровим позувати для традиційного підсумкового фото на ці плани аж ніяк не вплинула. Проте, якби учасники зібрання зустріли Лаврова із розпростертими обіймами, він навряд чи рятувався б утечею. Інша справа, що на теплий прийом на Балі росіянам розраховувати не доводилося, і це було відомо задовго до початку зустрічі.

Фото: EPA/UPG

Під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ "Групи 20", що проходить на індонезійському острові Балі, Лавров уперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну перетнувся із колегами, які критикують Росію за розвʼязану нею війну. Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначала, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч у межах G20 як платформу для просування власних наративів. Анналена Бербок і держсекретар США Ентоні Блінкен заявили також, що не збираються проводити з Лавровим двосторонні зустрічі.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі мала намір під час саміту глав МЗС країн Великої двадцятки "викривати брехню представників Росії".

"Цьогорічна зустріч G20 відбувається на критичному історичному роздоріжжі та не проходитиме у форматі звичного бізнесу. Зважаючи на російське незаконне вторгнення в Україну, Канада мусить викрити Росію в її брехні та разом із партнерами-однодумцями знайти способи реагування на використання Росією їжі як зброї, а також інших викликів, таких, як зміни клімату та пандемія COVID-19", – заявляла Жолі.

"Під поглядами держав-членів з усього світу Канада не дасть місця російській пропаганді, яка намагається виправдати незаконне вторгнення до суверенного сусіда або ввести світ в оману щодо глобальних наслідків російської війни в Україні", – додали у МЗС Канади.

Нагадаємо, у квітні відбулася зустріч міністрів фінансів та голів центробанків країн G20, декілька учасників якої бойкотували виступ представника РФ Антона Сілуанова.

Серед тих, хто покинув засідання під час його промови, були міністр фінансів США Джанет Йєллен, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, керівник Банку Англії Ендрю Бейлі, віцепрем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд, а також запрошений до участі в засіданні міністр фінансів України Сергій Марченко. Деякі учасники, які брали участь дистанційно, вимкнули камери. А міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зауважив, що було б краще, якби російська делегація не відвідувала засідання G20.

Не бойкотували виступ російського урядовця іспанські, французькі та німецькі чиновники.

Цікаво, що Сілуанов брав участь у зустрічі віртуально, а Лавров відважився прибути на засідання особисто.

"Голодні ігри" тривають

Під час зустрічі глави МЗС "Великої двадцятки" планували обговорити енергетичну і продовольчу безпеку, зокрема викликану блокуванням росіянами експорту з українських портів. За прогнозами аналітиків, Вашингтон і союзники звинувачуватимуть Москву в глобальному дефіциті продовольства, що виник після її вторгнення в Україну, і тиснутимуть на Росію, аби вона підтримала зусилля щодо відновлення морських експортних шляхів із України. Росія своєю чергою звинувачуватиме в кризі вжиті проти неї санкції.

Саме про це йшлося у виступі перед колегами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. За його словами, світ не має права дозволяти Росії шантажувати всіх високими цінами на енергоносії, голодом та погрозами безпеці.

"По суті, Росія грає зі світом у голодні ігри, однією рукою утримуючи морську блокаду українських портів, а іншою – перекладаючи провину за це на Україну. Росія передбачає залежність інших країн від будь-яких видів ресурсів як слабкість та запрошення використати цю залежність у якості важеля для отримання вигоди", – сказав Кулеба у своєму відеозверненні.

Фото: Twitter Виступ Дмитра Кулеби на G20

До слова, Лаврова під час онлайн-виступу Кулеби в залі не було. Але не поспішатимемо з осудом, можливо, людині знадобилося терміново вийти… Таке, знаєте, трапляється.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель ще на вступному засіданні голів МЗС G20 заявив, що система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли в ній є найбільша потреба.

"Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ G20 відбувається в особливо серйозному контексті після розв'язаної Росією жахливої війни проти України і ця агресія є грубим порушенням міжнародного права", – заявив Боррель. "Ніхто не може жити безпечно у світі, де незаконне застосування сили нормалізується або толерується. Я закликаю усіх допомогти припинити війну, відновити суверенітет України та забезпечити стримування глобальних наслідків", – наголосив він.

Заради справедливості слід зазначити, що декілька країн, які входять до G20 (скажімо, Китай, Індія, Південна Африка) реагують на війну проти українців більш стримано. Зі своїм китайським колегою Лаврову у кулуарах саміту перемовитися таки вдалося. Очільник китайського МЗС Ван Ї заявив Лаврову, що Китай підтримає всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню війни в Україні. Принаймні таку тезу містив пресреліз китайського зовнішнього політичного відомства.

Фото: ЕРА/UPG

Окрім того, за словами Ван Ї, Китай і Росія підтримували нормальний обмін і сприяли співпраці в різних сферах і відкинули будь-яке "втручання", демонструючи "сильну стійкість" і "стратегічну рішучість" своїх відносин.

Фото: EPA/UPG

Як відомо, Штати і союзники чекають від Китаю більш чіткої позиції щодо розвʼязаної Росією війни проти України. Водночас координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що збільшення Китаєм імпорту російської нафти – це мовчазна підтримка РФ.

До зустрічі в листопаді?

Саміт лідерів країн G20 запланований на листопад. Президент господарки саміту – Індонезії – Джоко Відодо, перебуваючи з візитом у Києві, особисто запросив президента України Володимира Зеленського взяти у ньому участь. (Читайте також: Індонезія: недооцінений партнер)

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна очікує від зустрічі лідерів “Групи 20” повної економічної та політичної ізоляції Кремля.

"Для російських представників G20Indonesia має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що Росія є країною-терористом, якій не подають руки", – написав Подоляк у Twitter.

Питання, чи приїде на саміт "Великої двадцятки" Путін, лишається відкритим. Водночас він теж запрошений.

У Білому домі заявляли, що, поки запрошення на саміт Путіна чинне, участь у саміті президента США Джо Байдена залишається під питанням. Нагадаємо, Сполучені Штати та їхні союзники навіть розглядають можливість виключення Росії з G20, однак ініціатива поки що не знаходить достатньої підтримки.

Володимир Зеленський, підтверджуючи свою участь у саміті Великої двадцятки на Балі в листопаді, висловив сподівання, що там будуть "тільки держави-друзі, партнери, і не буде жодних окупантів".

Дозволимо собі припустити, що Лавров зіграв для Путіна роль "пробного каменю" або навіть піддослідного кролика, якого президент РФ "запустив" поперед себе до "клітки" G20. І рішення особистої участі чи неучасті Путіна в листопадовому саміті ухвалюватиметься з урахуванням цієї не зовсім, вочевидь, приємної поїздки Лаврова на чудовий індонезійський острів…