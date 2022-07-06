Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
ГоловнаСвіт

Блінкен на міністерській зустрічі G20 закликатиме чинити тиск на Росію задля відновлення експорту з України

Міністри закордонних справ G20 зустрінуться на Балі вже сьогодні. Перемовини Блінкена з Лавровим не заплановані. 

Блінкен на міністерській зустрічі G20 закликатиме чинити тиск на Росію задля відновлення експорту з України
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з колегами по Group of 20 закликатиме чинити тиск на Росію, аби вона підтримала зусилля щодо відновлення морських експортних шляхів із України. Також він повторить попередження Китаю не підтримувати військові зусилля Москви, пише Reuters із посиланням на слова помічника держсекретаря Раміна Тулуї.

Сьогодні Блінкен матиме зустріч із міністрами закордонних справ G20 в Індонезії. Він уперше з жовтня побачиться з китайським колегою Ван І, але перемовин із росіянином Сергієм Лавровим не буде. США зазначили, що Росія не готова до дипломатії, тож і говорити з її представниками зараз немає сенсу. 

Аналітики вважають, що цьогорічна міністерська зустріч G20 буде суперечливою. Вашингтон і союзники продовжать звинувачувати Москву в глобальному дефіциті продовольства, що виник після її вторгнення в Україну. Росія, також великий експортер, звинувачує в кризі вжиті проти неї санкції. 

"Країни G20 повинні притягнути Росію до відповідальності та наполягати на тому, щоб вона підтримувала поточні зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна. Незалежно від того, чи станеться це на рівні G20 чи окремих її держав, це важливий момент, на який пан Блінкен зверне увагу", – сказав Толуї журналістам. 

Зустріч лідерів країн G20 відбудеться 7-8 липня на Балі (Індонезія). Питання, чи приїде на саміт Путін, лишається відкритим. Кремль досі не сказав, чи планує президент РФ візит на острів, але деякі очільники країн по Group of 20, зокрема премʼєр Австралії, прогнозують йому "недружній прийом". 

Президент країни-господині цьогорічного саміту, Індонезії, Джоко Відодо минулого тижня був із візитом в Україні і мав зустріч із Володимиром Зеленським. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також