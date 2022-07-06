Блінкен на міністерській зустрічі G20 закликатиме чинити тиск на Росію задля відновлення експорту з України

Міністри закордонних справ G20 зустрінуться на Балі вже сьогодні. Перемовини Блінкена з Лавровим не заплановані.

Генеральний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з колегами по Group of 20 закликатиме чинити тиск на Росію, аби вона підтримала зусилля щодо відновлення морських експортних шляхів із України. Також він повторить попередження Китаю не підтримувати військові зусилля Москви, пише Reuters із посиланням на слова помічника держсекретаря Раміна Тулуї.

Сьогодні Блінкен матиме зустріч із міністрами закордонних справ G20 в Індонезії. Він уперше з жовтня побачиться з китайським колегою Ван І, але перемовин із росіянином Сергієм Лавровим не буде. США зазначили, що Росія не готова до дипломатії, тож і говорити з її представниками зараз немає сенсу.

Аналітики вважають, що цьогорічна міністерська зустріч G20 буде суперечливою. Вашингтон і союзники продовжать звинувачувати Москву в глобальному дефіциті продовольства, що виник після її вторгнення в Україну. Росія, також великий експортер, звинувачує в кризі вжиті проти неї санкції.

"Країни G20 повинні притягнути Росію до відповідальності та наполягати на тому, щоб вона підтримувала поточні зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна. Незалежно від того, чи станеться це на рівні G20 чи окремих її держав, це важливий момент, на який пан Блінкен зверне увагу", – сказав Толуї журналістам.

Зустріч лідерів країн G20 відбудеться 7-8 липня на Балі (Індонезія). Питання, чи приїде на саміт Путін, лишається відкритим. Кремль досі не сказав, чи планує президент РФ візит на острів, але деякі очільники країн по Group of 20, зокрема премʼєр Австралії, прогнозують йому "недружній прийом".

Президент країни-господині цьогорічного саміту, Індонезії, Джоко Відодо минулого тижня був із візитом в Україні і мав зустріч із Володимиром Зеленським.