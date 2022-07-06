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Великобританія має нових міністрів фінансів та охорони здоров’я

Ріші Сунак та Саджид Джавід звільнилися з посад.

Великобританія має нових міністрів фінансів та охорони здоров’я
Фото: ЕРА/UPG

Міністр освіти Великобританії Надхім Захаві став Канцлером скарбниці (міністром фінансів, – ред.) після того, як його попередник Ріші Сунак залишив кабінет консерватора Бориса Джонсона.

Про це пише BBC.

Голова апарату Джонсона Стів Барклі став міністром охорони здоров’я, замінивши на посаді Саджида Джавіда. Сунак і Джавід звільнилися практично одночасно, критикуючи роботу прем'єр-міністра.

За словами Сунака, громадськість очікує, що "уряд буде діяти належним чином, компетентно та серйозно".

Міністри пішли у відставку після того, як Джонсон вибачився за призначення до свого уряду депутата-торі, якого звинуватили в сексуальних домаганнях.

У відставку також подали віцеголова Консервативної партії Бім Афоламі та щонайменше чотири помічники торі, але багато хто в кабінеті підтримує прем’єр-міністра.

Лідер лейбористів Кейр Стармер заявив – “очевидно, що уряд зараз розвалюється”.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр отримав вотум довіри своєму керівництву минулого місяця, і він застрахований від повторного голосування протягом року, якщо правила не змінять.

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