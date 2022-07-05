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​Велика Британія розширила санкції проти Білорусі через сприяння війні в Україні

Велика Британія внесла поправки до списку чинних обмежувальних заходів проти Білорусі.

​Велика Британія розширила санкції проти Білорусі через сприяння війні в Україні
Фото: armyinform.com.ua

До списку санкцій додали заборону на імпорт зброї, низки виробів із сталі та заліза, посередницьких послуг, пов'язаних із металургійною продукцією тощо.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

У повідомленні зазначається, що забороняється "імпорт зброї, пов'язаних із нею виробів із заліза та сталі". Також упроваджується заборона на надання технічної допомоги, фінансових та брокерських послуг, пов'язаних із металургійною продукцією та мінеральними ресурсами.

Крім того, продовжено заборону "на деякі мінеральні продукти та калій".

У документі зазначається, що заборона поширюється на товари, місцем походження яких є Білорусь, або які поставляються з Білорусі. Це означає, що навіть якщо безпосереднім місцем відвантаження товарів була Білорусь, обмеження однаково можуть діяти.

Поправки були внесені 4 липня, 5 липня вони набули чинності.

Нагадаємо, що до санкційного списку, крім заліза і сталі, потрапили експортовані Великою Британією до Білорусі нафтопродукти, компоненти новітніх технологій, зокрема які використовуються під час квантових обчислень, предмети розкоші. Також уряд Великої Британії розширить список білоруських компаній, борговим зобов'язанням та цінним паперам яких заборонено обіг на британському фінансовому ринку.

До слова, Велика Британія впровадила нові санкції проти сестри Путіна, Потаніна і ще 11 наближених до президента РФ осіб. 

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