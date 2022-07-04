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​У Міненергетики розповіли, скільки українців залишаються без світла і газу через війну

Попри бойові дії щодня вдається відновлювати подачу електрики й газу частині споживачів.

​У Міненергетики розповіли, скільки українців залишаються без світла і газу через війну
Фото: 134.su

Станом на 4 липня через пошкодження від бойових дій залишаються знеструмленими орієнтовно 797 населених пунктів. Це близько 599,8 тисячі споживачів. 

Про ситуацію з електро- і газопостачанням розповіли в Міністерстві енергетики України.

Без електропостачання залишається 352,2 тисячі споживачів Донеччини, понад 128,2 тисячі - Луганщини, близько 33,8 тисячі - Харківщини і 30,9 тисячі - Миколаївщини.

Газопостачання позбавлені близько 181,3 тисячі абонентів.

Водночас енергетики працюють щодня над тим, аби повернути світло і газ у частину домівок українців, підкреслили в Міністерстві.

Так, за добу вдалося відновити електропостачання 4,86 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

У Донецькій області – 3,9 тисячі споживачів, Миколаївській – 700 споживачам, Сумській – 160, Чернігівській - 100.

Газопостачання відновили для майже 2,38 тисячі абонентів.

Нагадаємо, раніше в Міненергетики повідомляли, що без світла перебувало близько 740 населених пунктів.

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