Близько 740 населених пунктів - без світла через бойові дії, - Міненергетики

Через бойові дії залишається знеструмленим ще орієнтовно 741 населений пункт.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Загалом без світла - 606,6 тисячі споживачів. "Зокрема, в Донецькій області – понад 362,4 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 35,6 тисяч споживачів", - зазначили в міністерстві.
У відомстві додали, що без газопостачання залишається близько 176,7 тисячі абонентів.
Тим часом за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 2,34 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
"Зокрема у Запорізькій області – 840 споживачам, Донецькій – 800, Харківській – 500, Миколаївській – 200 споживачам. Газопостачання відновлено близько 4,8 тисячам абонентів", - повідомили в Міненергетики.
Нагадаємо, станом на 18 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалися знеструмленими орієнтовно 746 населених пунктів.
Днями НАЕК "Енергоатом" і "Укргазбанк" підписали Меморандум про партнерство та взаємодію. Це перший крок до створення національної мережі електричних зарядних станцій.