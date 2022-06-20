Близько 740 населених пунктів - без світла через бойові дії, - Міненергетики

Без газопостачання - близько 176,7 тисячі абонентів.

Через бойові дії залишається знеструмленим ще орієнтовно 741 населений пункт.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Загалом без світла - 606,6 тисячі споживачів. "Зокрема, в Донецькій області – понад 362,4 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 35,6 тисяч споживачів", - зазначили в міністерстві.

У відомстві додали, що без газопостачання залишається близько 176,7 тисячі абонентів.

Тим часом за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 2,34 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

"Зокрема у Запорізькій області – 840 споживачам, Донецькій – 800, Харківській – 500, Миколаївській – 200 споживачам. Газопостачання відновлено близько 4,8 тисячам абонентів", - повідомили в Міненергетики.

Нагадаємо, станом на 18 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалися знеструмленими орієнтовно 746 населених пунктів.

Днями НАЕК "Енергоатом" і "Укргазбанк" підписали Меморандум про партнерство та взаємодію. Це перший крок до створення національної мережі електричних зарядних станцій.