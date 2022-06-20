​Розблокування портів найближчим часом нереалістично, – Трофімцева

Залізничними та автошляхами Україна змогла експортувати за останні місяці 1,5 млн тонн зерна. Але наземні шляхи не можуть на 100% замінити морські. Щодня аграрії втрачають близько 170 млн доларів.

Про це на брифінгу повідомила посол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України Ольга Трофімцева, передає кореспондент LB.

“З початку бойових дій, на жаль, ми спостерігаємо важку ситуацію з заблокованими портами. На порти Азовського та Чорного морів припадало 70-75% експорту з України. Відповідно, аграрна галузь відчуває складнощі з експортом своєї продукції… Найкращим виходом з цієї ситуації було б повне розблокування наших портів та вільний експорт нашої продукції морськими шляхами. На жаль, поки що ми не бачимо реальності такого сценарію найближчим часом. Не заважаючи на ті зусилля, які здійснюють наші партнери. У першу чергу, це Туреччина, якій ми дуже вдячні”, – заявила вона.

Трофімцева нагадала, що Україна продовжує роботу над пошуком альтернативних шляхів експорту через Румунію та Польщу. Але постачання залізничним чи автомобільним транспортом не може на 100% замінити експорт через порти.

“Однак ми маємо розвивати цей напрямок експорту, чим займаємося останні місяці… На сьогодні ми вже експортували 1,5 млн тонн зерна наземними, залізничними та автошляхами”, – додала вона.

Водночас, за її словами, аграрії зазнають великих збитків. Щодня вони втрачають близько 170 млн доларів, від чого будуть зменшені надходження до бюджету.

"Аграрна галузь давала понад 40% валютних надходжень. Звичайно, такі надходження на понад $27 млрд, як ми отримали минулого року, у цьому році не буде. Це, звичайно, прикро. Але ми робимо усе, щоб під високий сезон восени хоча б частково цю проблему з блокуванням портів вирішити", – підсумувала Трофімцева.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що війна Росії проти України та блокада українських портів, що перешкоджає експорту мільйонів тонн зерна та становить загрозу голоду у світі, є воєнним злочином, за який РФ буде нести відповідальність.