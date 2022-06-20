Усі парки та сквери в Києві обстежили на вибухонебезпечні предмети, але закриті зони залишилися

Зокрема, не можна заходити на певну діляну Маріїнського парку.

У Києві завершили обстеження всіх парків та скверів на наявність вибухонебезпечних предметів. Однак ще залишилися зони, закриті для відвідування.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Закритими є:

частина парку “Лиса гора”

частина парку “Кіото”

парк “Борців за свободу та незалежність”

парк “Деснянський”

Парк “Муромець”

частина парку на острові Труханів

частина парку “Пуща-Водиця"

частина Маріїнського парку

"Всі інші парки – безпечні для відвідування. Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування", – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, відсьогодні в українській столиці відкрили для автомобілів мости Патона і Метро. Для автосполучення між правим і лівим берегами працюють також Дарницький, Північний, Південний мости.