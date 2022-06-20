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Усі парки та сквери в Києві обстежили на вибухонебезпечні предмети, але закриті зони залишилися

Зокрема, не можна заходити на певну діляну Маріїнського парку. 

Усі парки та сквери в Києві обстежили на вибухонебезпечні предмети, але закриті зони залишилися
Фото: КМДА

У Києві завершили обстеження всіх парків та скверів на наявність вибухонебезпечних предметів. Однак ще залишилися зони, закриті для відвідування.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. 

Закритими є:

  • частина парку “Лиса гора”
  • частина парку “Кіото”
  • парк “Борців за свободу та незалежність”
  • парк “Деснянський” 
  • Парк “Муромець”
  • частина парку на острові Труханів
  • частина парку “Пуща-Водиця"
  • частина Маріїнського парку

"Всі інші парки – безпечні для відвідування. Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно із Мобільним рятувальним центром швидкого реагування", – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, відсьогодні в українській столиці відкрили для автомобілів мости Патона і Метро. Для автосполучення між правим і лівим берегами працюють також Дарницький, Північний, Південний мости. 

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