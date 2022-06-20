Через кібератаку української IT-армії виступ Путіна на економічному формі перенесли на годину

З 13 по 19 червня українська IT-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє в Telegram Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що українські фахівці атакували базу акредитації економічного форуму, на якому мав виступити президент РФ Владімір Путін, через що виступ російського диктатора перенесли на годину. Це зіпсувало зустріч президента країни-агресора з військовими кореспондентами та зменшило кількість пропаганди, яку він транслював.

Російське пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова повідомляло про те, що президент Росії був змушений перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі через масовані dDos-атаки на системи ПМЕФ.

Було атаковано також регіональні суди Росії. Інформація, що зберігається на їхніх ресурсах, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

Крім того, українські фахівці завдали удару по сайтах терористичних формувань на тимчасово окупованих територіях України. Онлайн-ресурси цих утворень було виведено з ладу.

Українська IT-армія продовжує стримувати поширення пропаганди, атакуючи регіональні російські ЗМІ.

Нагадаємо, із 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів. Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ.