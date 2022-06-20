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​Другу добу рятувальники гасять пожежу на газопереробному підприємстві Харківщини

Пожежа виникла внаслідок російських обстрілів 18 червня.

​Другу добу рятувальники гасять пожежу на газопереробному підприємстві Харківщини
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

У Харківській області рятувальники другу добу поспіль гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС Харківській області.

Зазначається, що минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких 10 – на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, спричинені обстрілами.

"Рятувальники продовжили гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області 18 червня. Ще одну пожежу, пов’язану з військовими діями, загасили в селі Баранівка Золочівської ОТГ. Там горіла господарча споруда та сінник на площі 20 кв.м", – йдеться в повідомленні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 35 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, 18 червня в Ізюмському районі Харківщини Росія завдала ракетних ударів по газопереробному підприємству. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни влучили в завод кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. У результаті обстрілів виникла масштабна пожежа. 

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