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Консультативна місія ЄС планує відновити свою роботу в Одесі

Точна дата відновлення роботи в Одесі не повідомляється.

Консультативна місія ЄС планує відновити свою роботу в Одесі
Фото: Суспільне Одеса

Консультативна місія ЄС планує відновити свою роботу в Одесі. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її члени прибули до міста. 

Про це повідомило Суспільне.

Як розповів заступник голови Консультативної місії Фредерік Весслау, метою візиту є оцінка ситуації в місті, аби спланувати своє повернення до Одеси. 

Також він зустрінеться з представниками місцевої влади для обговорення можливостей експорту зерна за кордон. 

Зазначається, що від початку війни місія змінила свою діяльність, аби допомагати правоохоронним органам розслідувати злочини російських військових в Україні. 

"Для цього у нас є 40-50 експертів, набираємо персонал, вони допомагатимуть українським правоохоронцям у розслідуванні злочинів, збору доказів, зберігання цих доказів, для того, аби надалі притягнути винних до відповідальності", – розповів Фредерік Весслау.

Нагадаємо, 18 травня консультативна місія Євросоюзу в Україні повернулася до головного офісу в українській столиці.

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