Консультативна місія ЄС планує відновити свою роботу в Одесі. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її члени прибули до міста.
Про це повідомило Суспільне.
Як розповів заступник голови Консультативної місії Фредерік Весслау, метою візиту є оцінка ситуації в місті, аби спланувати своє повернення до Одеси.
Також він зустрінеться з представниками місцевої влади для обговорення можливостей експорту зерна за кордон.
Зазначається, що від початку війни місія змінила свою діяльність, аби допомагати правоохоронним органам розслідувати злочини російських військових в Україні.
"Для цього у нас є 40-50 експертів, набираємо персонал, вони допомагатимуть українським правоохоронцям у розслідуванні злочинів, збору доказів, зберігання цих доказів, для того, аби надалі притягнути винних до відповідальності", – розповів Фредерік Весслау.
Нагадаємо, 18 травня консультативна місія Євросоюзу в Україні повернулася до головного офісу в українській столиці.