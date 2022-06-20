Точна дата відновлення роботи в Одесі не повідомляється.

Консультативна місія ЄС планує відновити свою роботу в Одесі. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її члени прибули до міста.

Про це повідомило Суспільне.

Як розповів заступник голови Консультативної місії Фредерік Весслау, метою візиту є оцінка ситуації в місті, аби спланувати своє повернення до Одеси.

Також він зустрінеться з представниками місцевої влади для обговорення можливостей експорту зерна за кордон.

Зазначається, що від початку війни місія змінила свою діяльність, аби допомагати правоохоронним органам розслідувати злочини російських військових в Україні.

"Для цього у нас є 40-50 експертів, набираємо персонал, вони допомагатимуть українським правоохоронцям у розслідуванні злочинів, збору доказів, зберігання цих доказів, для того, аби надалі притягнути винних до відповідальності", – розповів Фредерік Весслау.

Нагадаємо, 18 травня консультативна місія Євросоюзу в Україні повернулася до головного офісу в українській столиці.