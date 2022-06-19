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У Миколаєві відновлюється рух тролейбусів до мікрорайону Північний

Тролейбуси на Північний почнуть курсувати вже завтра. 

У Миколаєві відновлюється рух тролейбусів до мікрорайону Північний
Фото: Олександр Сєнкевич

Від завтра, 20 червня, у Миколаєві буде відновлено рух тролейбусів до мікрорайону Північний.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні працівники підприємства “Миколаївелектротранс” обстежили контактну мережу і зробили пробну обкатку на цьому маршруті”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що 20 червня на маршрут №6 вийде 10 тролейбусів. Вони курсуватимуть з інтервалом 7-10 хвилин.

Нагадаємо, зранку 17 червня Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Миколаїв. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Дві людини загинули, 20 - поранені.

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