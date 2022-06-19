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Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань

Російські окупанти продовжують свої звірства.

Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Фото: facebook/Сергій Хлань

Працівника ДСНС у Скадовську Херсонської області обстежував місце вибуху, і після роботи був викрадений з дому російськими військовими. Пізніше його знайшли мертвим. 

Про це повідомив депутат Херсонської облради, екснардеп ВРУ Сергій Хлань.

“Як і до цього, загарбники мародерять, тероризують мирне населення, викрадають людей, знущаються з них, б’ють просто так, погрожують фермерам та підприємцям, відтискають бізнес, особливо той, який допомагає чи допомагав нашій армії. Посилили обшуки на блок-постах у Херсоні”, - повідомив Хлань.

Також він розповів, що “гауляйтер Сальдо” хоче встановити в Херсоні пам’ятник Катерині II. Він звернувся з проханням посприяти у цій ініціативі до керівництва РФ. 

Водночас на Херсонщині росіяни розповсюджують пропагандистські матеріали, а українські партизани розвішують синьо-жовту символіку та погрози окупантам, які все менше довіряють колаборантам.

“Орки продовжують свою маячню щодо видачі російських паспортів, поширюють інформацію, що нібито понад 8000 людей вже подали заявки”, - написав Сергій Хлань, і додав, що біля їхніх “паспортних столів” немає людей. 

Нагадаємо, окупанти не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні і почали замінювати їх кадрами з ОРДЛО.

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