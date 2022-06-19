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Російські окупанти знищили будинок народних традицій на Донеччині, - МВС

На щастя загиблих та постраждалих при пожежі немає.

Російські окупанти знищили будинок народних традицій на Донеччині, - МВС
Ілюстративне фото

Окупаційні війська не припиняють знищувати не лише житлові будинки, а й заклади культури.

Про це повідомила пресслужба МВС України. 

В будинок народних традицій у смт. Гродівка на Донеччині влучив вибухонебезпечний предмет, через що той загорівся на всій площі в 600 м. кв.

Внаслідок пожежі також пошкоджено два житлових будинки приватного сектору, скління в дошкільному навчальному закладі та частково покрівлю і скління в Свято-Успенському храмі. 

Раніше повідомлялось, що у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігались роботи художниці Марії Примаченко. Днями було прийнято рішення про його включення в першу чергу в список об’єктів для відбудови.

 

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