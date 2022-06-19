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Росіяни поширюють дезінформацію в Харкові, - Терехов

Мер закликав харків'ян менше знаходиться поза домом або укриттями.

Росіяни поширюють дезінформацію в Харкові, - Терехов
Фото: скрін

Російська армія посилила обстріл Харкова та поширення дезінформації серед містян. 

Про це повідомив у Телеграм мер міста Ігор Терехов.

За його словами, останні кілька днів у Харкові були дуже неспокійними, а тому він скасував заплановану поїздку до Мадрида.

Терехов закликав харків'ян менше знаходиться поза домом або укриттями.

"Не забувайте, що війна йде, і ворог не лише посилив обстріли, а й робить акцент на дезінформації харків'ян. Тому прошу вас вірити не тому, що незрозумілі люди вивішують у вас на під'їздах або розповідають у чергах, користуватися офіційною інформацією", — зазначив мер.

Нагадаємо, що протягом 18 червня ворог завдав два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова.

Раніше внаслідок обстрілу Харкова росіянами шестеро людей отримали поранення.

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