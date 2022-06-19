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МЗС напрацює механізм візового режиму для росіян

Поки що громадяни можуть перетинати кордон за старими правилами.

МЗС напрацює механізм візового режиму для росіян
Фото: [email protected]

Міністерство закордонних справ України напрацює чіткий механізм запровадження з 1 липня візового режиму для росіян та найближчим часом оприлюднить його.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

«По-перше, у нас існують чинні угоди із візовими центрами рф, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. По-друге, будуть надані пропозиції Президенту України для того, щоб обрати країну, яка буде представляти тимчасово інтереси України в російській федерації. Після того, як це буде зроблено і буде ухвалено рішення, МЗС додатково поінформує і наших громадян, і громадян російської федерації про спосіб отримання візи, її вартість», - сказав Немчінов.

За його словами, поки що громадяни можуть перетинати кордон за старими правилами. 

«З 1 липня громадяни російської федерації, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або відкритої заздалегідь візи, наприклад, робочої чи інших віз, які існують, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні», - сказав Немчінов.

Нагадаємо, що 17 червня Кабінет Міністрів припинив дію угоди з росією про безвізовий режим.

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