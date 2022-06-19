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Наступного тижня Сенат США може схвалити визнання Росії державою-спонсором тероризму

Сенатори розглянуть відповідну резолюцію.

Наступного тижня Сенат США може схвалити визнання Росії державою-спонсором тероризму
Фото: betterworldcampaign.org

Наступного тижня у Сенаті США можуть розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга Народу” Євгенія Кравчук з посиланням на голову Палати представників Ненсі Пелосі.

У випадку позитивного рішення – далі її розглянуть у Палаті представників Конгресу США.

“Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із питань закордонних справ. У випадку підтримки резолюції Сенатом, далі вона надійде до Палати представників”, – розповіла Кравчук.

Нагадаємо, резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму зареєстрували на початку травня. Співавтори документу – сенатори від обох партій, демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея.

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