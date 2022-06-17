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Французький гігант оборонної промисловості Thales зупиняє співпрацю з Росією

Концерн, окрім того, зупиняє завод з виробництва банківських карт.

Французький гігант оборонної промисловості Thales зупиняє співпрацю з Росією
Фото: Facebook/Thales

Французька компанія Thales оголосила про свій вихід з РФ.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Le Parisien.

Thales - один із провідних європейських виробників інформаційних систем для військових потреб, космосу та приладів морської навігації. 

Також французька компанія надавала послуги у банківському секторі великим російським банкам, які потрапили під санкції Євросоюзу.

"Наша банківська діяльність продається як результат відповідного рішення. Група оголосить інформацію про припинення діяльності в Росії", - повідомили в Thales.

Компанія, крім того, зупиняє завод з виробництва банківських карт.

Нагадаємо, нині стало відомо, що російська "дочка" компанії Google - ТОВ "Гугл" - подала заяву до Арбітражного суду Москви про власне банкрутство. 

Раніше українське МЗС закликало іноземні компанії, що продовжують працювати в РФ, переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність у Росії, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

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