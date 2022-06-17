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У Білгородській області Росії впав штурмовик Су-25

Причиною назвали технічну несправність. 

У Білгородській області Росії впав штурмовик Су-25
Су-25 (ілюстративне фото)

У Білгородській області Росії заявили про падіння штурмовика Су-25. Офіційною причиною назвали технічну несправність.

Пілот катапультувався і був евакуйований, у якому він стані – росіяни не говорять. Про авіакатастрофу з посиланням на Західний військовий округ написали російські медіа. 

"За попередніми даними, причиною події могла стати технічна несправність", – заявили військові країни-агресорки. 

Нагадаємо, що з території Білогородської області російські війська завдають систематичних обстрілів та ударів по Україні. 

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