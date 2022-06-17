Гутцайт у Ліллі закликав європейських колег підтримати вступ України до ЄС

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час виступу на Спортивному форумі Європейського союзу закликав партнерів підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомила пресслужба міністерства спорту.

Зазначимо, спортивна подія розпочалася у французькому місті Лілль 16 червня.

Під час спеціальної панелі “Солідарність з Україною”– внесок спорту" Вадим Гутцайт відзначив підтримку українського спорту європейськими країнами, зокрема створення умов для тренування спортсменів, працевлаштування тренерів, а також співпрацю з антидопінговою організацією України, яка допомогла зберегти національну антидопінгову програму.

Міністр зазначив, що команда Мінмолодьспорту спільно з національним спортивним рухом робить все можливе для привернення уваги світової спільноти до наслідків війни, а також для посилення санкційного тиску на країну-агресора.

“Кожен день війни сфера фізичної культури та спорту України зазнає нищівних втрат. Велика кількість українських спортсменів, тренерів та іншого спортивного персоналу долучились до лав Збройних Сил України. Нам відомо, що в результаті цієї жахливої війни, український спортивний рух вже втратив понад 70 молодих і сміливих людей”, – наголосив Гутцайт.

Гутцайт закликав європейських колег – міністрів країн-членів ЄС, відповідальних за спорт, підтримати європейську перспективу України, за яку наша країна бореться з 2014 року.

“Європейське суспільство прийняло наших громадян, наших дітей, нашу молодь, наших спортсменів. Українці вже відчувають себе частиною Європейської спільноти. Залишилося лише формально закріпити нашу єдність. Прошу вас підтримати нашу країну та виступити за те, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС”, – закликав Міністр.

На полях Спортивного форуму ЄС Гутцайт зустрінеться з Європейським комісаром з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марією Габріель, міністрами країн-членів ЄС, відповідальними за спорт та представниками спортивного руху.

Нагадаємо, за словами Гутцайта, проти Росії та Білорусі запроваджено 125 спортивних санкцій.