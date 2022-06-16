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Німеччина надасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS, - Шольц

Також зі США та Британією надаватимуть ракетні установки залпового вогню.

Німеччина надасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS, - Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про надання Україні військової допомоги, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нині на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії у Києві Шольц зазначив, що "Німеччина вже давно зламала свою державну традицію: ми почали надавати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі, наскільки Україні буде необхідно".

Німецький канцлер анонсував передачу нашій державі систем протиповітряної оборони IRIS.

"Ми також домовилися зі Сполученими Штатами та Великою Британією про те, що надаватимемо ракетні установки залпового вогню", – додав Шольц.

Також він зауважив, що в Німеччині навчаються українські військові, щоб користуватися сучасним озброєнням, зокрема самохідними гаубицями та зенітними установками.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу 6 додаткових самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників. А міністр національної оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її держава надасть Україні 10 змінних стволів для підтримки гаубичних артилерійських знарядь M777.

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