Кислиця: "Ядерна зброя - єдина причина, чому Росію не виключають із ООН"

Постпред України при ООН наголосив, що "жодна країна світу не може собі дозволити поводитися безвідповідально щодо російських погроз".

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив, що ядерна зброя – єдина причина, чому Росію не виключають із ООН. Адже Росія не має ані економічної потуги, ані військової, що вже довела українська армія.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише Liga.net.

Кислиця також зазначив, що Росія "окупувала місце СРСР в ООН", і зараз наявність у неї ядерної зброї є вирішальним фактором. При цьому він упевнений, що президент РФ Володимир Путін не наважиться її застосувати.

"Ядерна тема і те, що РФ має ядерну зброю, є єдиною причиною, чому ці 30 років світ заплющував очі на дії РФ, і є причиною того, чому сьогодні ні Вашингтон, ні Лондон, ні Париж як постійні члени Ради безпеки не готові вести мову про виключення РФ зі складу Ради безпеки", – сказав Кислиця.

Він наголосив, що саме через наявність у РФ ядерної зброї, "жодна країна світу не може собі дозволити поводитися безвідповідально щодо російських погроз".

"Інше питання – чи готова РФ, зокрема Путін, тому що в тій системі тільки Путін приймає рішення, чи готовий він піти на самогубство. Тому що застосування ядерної зброї, навіть тактичної, буде самогубством. Я належу до кола тих людей, які вважають, що він не буде цього робити, тому що його імідж сильної людини не відповідає дійсності. Він насправді дуже слабка людина, яка не може покінчити життя самогубством", – додав Кислиця.

Нагадаємо, 7 квітня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про призупинення членства Росії в Раді з прав людини.

6 червня Рада Безпеки ООН провела засідання щодо ситуації в Україні, зокрема сексуального насильства російських окупантів проти цивільного населення. Президент Європейської ради Шарль Мішельу своєму зверненні наголосив, що напавши на Україну, Росія, яка теж є членом організаці, напала на цінності ООН.

У травні радник Росії при ООН пішов у відставку і заявив, що йому "ніколи не було так соромно" за РФ.