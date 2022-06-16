Європейських лідерів не повинен стримувати страх спровокувати Путіна, – очільник МЗС Латвії

Європейських лідерів не повинен стримувати страх спровокувати президента Росії Володимира Путіна.
Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, пише CNN.
В інтерв’ю телеканалу Рінкевичс також зазначив, що ключовою метою Латвії у підході НАТО щодо ситуації на східному фланзі Альянсу є довготривала військова присутність.
Окрім того, він висловив занепокоєння з приводу наростання продовольчої кризи, спричиненої блокадою Росією українських портів.
Нагадаємо, Рінкевичс побажав Росії у день її національного свята поразки у війні проти України.
Президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Росію не слід “принижувати... щоб у день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами”. Коментуючи його слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що не зовсім розуміє, про яке приниження йдеться.