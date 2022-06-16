Європейських лідерів не повинен стримувати страх спровокувати Путіна, – очільник МЗС Латвії

Міжнародне співтовариство не повинно тиснути на Україну.

Європейських лідерів не повинен стримувати страх спровокувати президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, пише CNN.

Міжнародне співтовариство зі свого боку не повинно тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки для припинення війни.

В інтерв’ю телеканалу Рінкевичс також зазначив, що ключовою метою Латвії у підході НАТО щодо ситуації на східному фланзі Альянсу є довготривала військова присутність.

Окрім того, він висловив занепокоєння з приводу наростання продовольчої кризи, спричиненої блокадою Росією українських портів.

Нагадаємо, Рінкевичс побажав Росії у день її національного свята поразки у війні проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Росію не слід “принижувати... щоб у день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами”. Коментуючи його слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що не зовсім розуміє, про яке приниження йдеться.