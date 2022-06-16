Джонсон знову поговорив із Зеленським: ​саміти "G7" і НАТО стануть можливістю продемонструвати єдність Заходу

Лондон з Києвом до остаточної перемоги України.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у середу, 15 червня поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Джонсон повідомив, що вкотре заявив про підтримку Лондоном Києва до остаточної перемоги України.

“Саміти Великої сімки "G7" і НАТО наприкінці цього місяця стануть можливістю продемонструвати єдність Заходу і його рішучість підтримувати Україну в довготерміновій перспективі”, – заявив британський прем’єр.

I spoke to President @ZelenskyyUa this evening to reiterate the UK’s full support for Ukraine until its eventual victory.



The @G7 and @NATO summits later this month will be an opportunity to demonstrate the West’s unity and resolve to support Ukraine in the long-term. https://t.co/gXIThOLjqv — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 15, 2022

Нагадаємо, Зеленський виступить на саміті оборонного альянсу в Іспанії та на зустрічі країн "Великої сімки".

Зустріч G7 відбудеться з 26 по 28 червня 2022 року у німецькій Баварії, а саміт НАТО – 29-30 червня в Мадриді.