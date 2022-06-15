IKEA скорочує бізнес у Росії та Білорусі

Сьогодні шведська меблева компанія IKEA оголосила про скорочення бізнесу в Росії та Білорусі, повідомляє CNN.

Компанія на початку березня призупинила діяльність в обох країнах через війну в Україні. Проте, оскільки ситуація не покращилася, а підприємства та ланцюжки постачання в усьому світі сильно постраждали, компанія не бачить можливості відновити роботу.

"За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками постачання по всьому світу сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Як наслідок, група компаній Інтер ІКЕА та група компаній Інга ухвалили рішення скоротити масштаб бізнесу в Росії", – заявили в компанії.

У межах цього скорочення IKEA шукає нових власників для всіх чотирьох своїх фабрик у Росії. Весь імпорт та експорт продукції до Росії та Білорусі, а також із них залишиться замороженим. Офіси в Москві та Мінську будуть розформовані, а магазини IKEA залишаться закритими.

Компанія визнала, що багато співробітників втратять роботу через це рішення.

Торгові центри МЕГА, які належать компанії, продовжать працювати.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія ІКЕА призупиняє роботу в Росії.

LB.ua також писало про відкриття першого в Україні магазину IKEA.

Перед тим, шведська компанія завершила незалежний аудит через обвинувачення у використанні незаконно заготовленої деревини з України.